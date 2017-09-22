Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





TRABZON (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, savunmada Mustafa Akbaş'ın yerine tedavisi tamamlanarak hazır duruma gelen Jan Durica'yı görevlendirdi.

Karadeniz ekibinde sakatlığı süren Onur Recep Kıvrak'ın yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi, Theo Bongonda, Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan ve Arda Akbulut maç kadrosunda yer almadı.





- Lucescu'dan ziyaret





Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ettikten sonra Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, TFF Bölge Müdürü Serdar Bali ve eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Beyazlı ile bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, başkan Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri Adem Beder, Özer Bayraktar ve teknik direktör Ersun Yanal ile görüşen Lucescu, beraberindekilerle Şenol Güneş Kompleksi'ne gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti.





- 3 stoper yedek kulübesinde





Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor kadrosunda 3 stoper kulübede yer aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal, stoperler Tomas Hubocan, Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok'u yedek kulübesinde oturturken, orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'ya bu mevkide görev verdi.





- Taraftar ilgisi





Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük kısmını dolduran taraftarlar, maç öncesi de Trabzonsporlu futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşmayı az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarları da kendilerine ayrılan tribünden izledi.