Eski Başbakan Davutoğlu Tokat'ta

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TOKAT (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Tokat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Davutoğlu, Tokat Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Davutoğlu, valilik çıkışında yaptığı açıklamada, "Buraya gelmemizin birçok sebebi var aslında. Bunlardan ilki Tokat'a bir önceki gelişimizde buraya tekrar gelmeyi taahhüt etmiştik. İkinci asli özellik ise Sare Hanım'ın babaannesi Tokat'tan. Başbakan olduğumuzda Tokat'ta düzenlediğimiz mitingde Necip köyünün bize seslenen bir flamasını görünce 'mutlaka bekliyoruz enişte' diye, güzel de bir bağ oluşmuş oldu, Tokat bizim çok önem verdiğimiz, tarihi olarak kültürümüzün, medeniyetimizin beşiği olmuş bir şehir." dedi.

Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu ile Ulu Cami ve Sulusokak'ta bulunan tarihi yerleri gezerek yetkilerden bilgiler aldı.

Daha sonra Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun dedesinin köyü olan Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Necip köyünü ziyaret etti, köylülerle sohbet etti.

Davutoğlu burada yaptığı açıklamada, "Ülkemizin her köyü güzel. Her yerde böyle muhabbet gördük hamdolsun. Ayrıca buranın bir özelliği var. Sare Hanım'ın dedesinin köyü. Necip köyünden Sare Hanım'a bir mektup geldi. O mektupla birlikte tekrar köyle olan ilişkileri kurdular. Anadolu insanı muhabbet yüklüdür. Kendisiyle beraber olan yürekten hissettiği herkese gönlünü açar. Bugün burada da hiç unutulmaz hatıra yaşadık. Tek tek aile geçmişleri konuşuldu,tartışıldı, tekrar tekrar tanışıldı. Tabii ki bu vesileyle milletvekillerimiz Celil Göçer ve Coşkun Çakır'ın katkılarıyla Veli Efendi'nin adına yaklaşık 2 bin dönümlük bir alanda 400 bin asma üzüm çubuğu dikilmişti, şenlenmişti buralar. Bu vesileyle onlarında ilk üzümlerini tatmış olduk." diye konuştu.

Sare Davutoğlu ise "Bizi böyle güzel büyük bir misafirperverlikle karşıladıkları için teşekkür ediyoruz. Babamın annesinin babasının köyü burası. Burada bulunmaktan dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

Ahmet Davutoğlu ve Sare Davutoğlu köydeki üzüm bağını gezdi.

Necip köyü ziyaretinin ardından Ahmet Davutoğlu Gaziosmanpaşa Üniversitesi, AK Parti Tokat İl Başkanlığı ve Tokat Belediyesini ziyaret etti.