Dünyanın en uzun çengel dondurması için rekor denemesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Festivali kapsamında, dünyanın en uzun çengel dondurması ile en büyük Türk bayraklı dondurması için rekor denemesi yapıldı.

1. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Festivali kapsamında Müftülük Meydanı'ndan Valilik önüne kadar, farklı ülkelerden gelen oyun grupları, protokol ve vatandaşlarca kortej yürüyüşü yapıldı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın milli ve manevi değerlere bağlılığıyla önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın 'kahramanlık' ünvanının sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çeken Özkan, "Dondurma da şehrimizin simgelerinden birisidir. Kahramanmaraş'ın çiftçisi, esnafı, eşrafı deyince helallik akla geliyor. Alın teri akla geliyor. Bu kazancı en iyi bir şekilde değerlendiren sanayi ürünlerine, marka değerlerine dönüştüren şehrin adıdır Kahramanmaraş." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise dondurma festivalini herkese faydası olması için yaptıklarını söyledi.

Dondurmayı dünyada çok daha tüketilen bir ürün haline getirene kadar gayret göstereceklerini dile getiren Erkoç, "Gittiğiniz bir ilde, ya da yurt dışında bir lokantada yemek yedikten sonra 'Tatlı alır mısınız' diye sorduklarında 'Maraş dondurması var mı' diye mutlaka sorun. Bu çok önemli. Bu dondurmamız için çok tanıtımdır. Bu festival birincisi oldu. Buradaki eksikliklerimizi göreceğiz. Daha sonra bu programları hem Türkiye genelinde ve hem de yurt dışında yapacağız." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın şiirlerle süren konuşmasının ardından dondurma gösterisi yapıldı.

- Rekor denemesi yapıldı

Vinçle alana getirilen dünyanın en uzun çengel dondurması için Dünya Erkek Rekorları kapsamında düzenlenen rekor denemesi Prof. Dr Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince yapıldı.

Yapılan ölçümlerde uzunluğu çengel dondurmanın uzunluğunun 2 metre 80 santim olarak ölçüldüğü görüldü.

Daha sonra dünyanın en büyük Türk bayrağından yapılan dondurma denemesine geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Prof. Dr. Kural'ın yaptığı ölçümlerde 1 metre 50 santimetreye 2 metre 25 santim uzunluğundaki Türk bayraklı dondurmanın ölçümü yapıldı.

Daha sonra iki dondurmanın tescili atılan imzalarla tamamlandı.

Karadeniz ve Kosova dans topluluklarının gösterisiyle devam eden etkinlikte dondurma firmalarının kurduğu standlarda ücretsiz dondurma ikram edildi.

- Dondurmanın kebabını yaptılar

Festival kapsamında kurulan standalarda bir firmanın dondurmadan yaptığı kebap ilgi çekti.

Şişlere geçirilen dondurmaları mangalın üzerine bırakarak gösteri yapan firma sorumlusu, kıvamına getirdiği kebap dondurmaları hem ekmek arasına koyarak hem de şişle katılımcılara ikram etti.



