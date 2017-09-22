TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

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ÇANKIRI (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçilerimiz 52,3 milyar dolarlık bir hasıla yaratıyor ve bu parayı gayri safi milli hasılaya katıyoruz. 81 milyonu besliyoruz, 40 milyon turisti doyuruyoruz, yetmiyor ülkemize gelen 5 milyon mülteciyi de doyuruyoruz. Türk çiftçisinin ürettikleriyle yapıyoruz bunu." dedi.

Bayraktar, Çankırı Ziraat Odası'nda ilçe ziraat odası başkanlarıyla düzenlenen toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, çiftçilerin zor koşullarda üretim yaptığı söyledi.

Zor şartlarda üretim yapmanın bazı kesimler tarafından iyi anlaşılmadığını ve bundan üzüntü duyduklarını dile getiren Bayraktar, "Doğrusu biz bir reel sektörüz. Yani, sanayici de kapalı ve korunaklı alanlarda üretim yapıyor ama biz de açık fabrikalarda üretim yapıyoruz. Bir farkımız yok. Zaman zaman kuraklık, sel felaketleri, arkasından dolu, don hatta hortum gibi doğal afetlere maruz kalmak suretiyle üretim yapıyoruz. Ancak bütün bu şartlara rağmen ciddi de bir yapısal sorunlarımız var." diye konuştu.

Arazilerin sulanmasında sorunlar bulunduğunu ve arazilerin çok parçalı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, parçalanmış araziler üzerinde de üretim yapmaya devam ettiklerini, dünyanın hiçbir yerinde bu koşullarda üretim yapılamayacağını ifade etti.

Bayraktar, şunları söyledi:

"Çiftçilerimiz 52,3 milyar dolarlık bir hasıla yaratıyor ve bu parayı gayri safi milli hasılaya katıyoruz. 81 milyonu besliyoruz, 40 milyon turisti doyuruyoruz, yetmiyor ülkemize gelen 5 milyon mülteciyi de doyuruyoruz. Türk çiftçisinin ürettikleriyle yapıyoruz bunu. Bu da yetmiyor 17 milyar dolarlık ham ve gıda işlenmiş ürün ihracatı yapıyoruz. Bunu da üreticilerimizin ürettikleriyle yapıyoruz. Dünyanın neresinde bu kadar sorunlarla boğuşan bir çiftçi kitlesi bir sosyal kesim bu üretimi yapabilir. Ama biz yapıyoruz. Zaman zaman çiftçimiz desteklenmeli derken bunu kastediyoruz. Diyoruz ki, çiftçimiz desteklenmezse bu koşullarda bu yapısal sorunların getirdiği maliyetle üretim yapamayız demek istiyoruz."

Dünyanın 5-10 sene sonra açlık sorunları yaşayacağını, bu tehlikenin de önüne geçilmesi için aile işletmelerinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte küresel ısınma bizi vurdu değil mi? Siz zannediyor musunuz ki bu sene vurdu önümüzdeki sene bu ülkede hiçbir şey olmayacak. Hayır, artık bu ülkede değişik bölgelerde bu doğal afetleri yaşıyacağız. Bu iklim değişikliği sadece bizi değil dünyayı da vurmaya başladı. Bu da her üretim alanında arzı yavaşlatıyor. Dünya nüfusu 2050 yılında bakın 9 buçuk milyarı geçecek ve Türkiye'de de 90 milyonu geçecek. Bunlar bir talep yaratmayacak mı? Böyle bir konjonktürde gıda fiyatlarını tutabilir misiniz? Tutamazsınız. Birçok ülke gıda güvencesini sağlayamayacak. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Üreticimizi tarımda tutmamız lazım, üreticimizin önünü açmamız lazım, yapısal sorunlarını bitirmemiz lazım. Muhakkak surette aile işletmelerini ayakta tutmamız lazım. Türkiyenin geleceği buna bağlı. Büyük işletmeler Türkiye'de kuruluyor ama bunlar olaya tamamen ekonomik faaliyet olarak bakıyor. Ama çiftçilerimiz, 'yavruyu satarım, hayvanı satarım ama yine de üretimi devam ederim' diyor. Bunu dünya gördü. 2015 yılında dünya aile işletmeleri yılı ilan edildi. Dünya buraya dönmeye başladı bizim de buraya dönmemiz lazım. Aksi takdirde çiftçimizi kırsalda tutamazsak, aile işletmelerini destekleyemezsek bizim bu ülkeyi besleme şansımız yoktur."