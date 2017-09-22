Edirne'deki darbe girişimi davası

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EDİRNE (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Tuğgeneral Arı, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, Kağan Kaya, İsmet Sezgin ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Eski Tuğgeneral Arı, tutukluluğa ilişkin talebinde, o gece tugayda yapılan bütün faaliyetlerin kalkışmayı önlemeye yönelik olduğunu savundu.

Bütün faaliyetlerin emir komuta zincirinde yapıldığını öne süren Arı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun dışına hiç çıkmadık. Ben Kolordu Komutanından aldığım emirleri astlarıma verdim. (zırhlı ve mekanize araçlar gitmeyecek, sadece subay astsubaylardan oluşan birlik gidecek) Kolordu Komutanının verdiği emir ile benim onlara verdiğim emir aynı. Ben emri Kolordu Komutanının emrine göre verdim. O gece yanlış anlaşılmadan dolayı hatalar olabilir ama art niyet yoktu. Yaptığımız hata varsa da derhal düzelttik. Niyetimiz tamamen kalkışmayı bastırma olmuştur. Kolluk kuvvetleriyle o akşam bir sorun yaşamadık. Sadece kışlaların yakın emniyetini alma niyetiyle hareket ettik. Şu anki durum hepimize çok ağır geliyor. Biz devletimize, milletimize ihanet edecek insanlar değiliz. Bırakın namlu doğrultmayı, o namlunun önüne geçeriz, kendimizi feda ederiz. Arkadaşlarımı, arkada bekleyenleri mağdur etmeyin. Biz art niyetli insanlar değiliz, öyle de davranmadık. Takdir sizin."

Yarbay Kağan Kaya ise 23 senelik meslek hayatının 6-7 senesinin Güneydoğu'da terörle mücadeleyle geçtiğini anlattı.

"Üzerime atılı suçlar nedeniyle 14 aydır tutukluyum ve şaşkınım" diyen Kaya, "Tutukluluk artık infaza dönüştü. Panik atak rahatsızlığım nedeniyle her akşam kriz geçiriyorum. Adresim belli, kaçma ve delilleri karartma şüphem yok, bu nedenle tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Bazı tanıkların da dinlenildiği duruşmada, diğer sanık ve avukatları da tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık taleplerinin değerlendirilerek ara karar verilmesi için duruşmayı 28 Eylül Perşembe gününe erteledi.



