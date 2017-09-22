"FETÖ'nün Sakarya Yapılanması" davası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şehir yapılanmasına ilişkin 39'u tutuklu, 4'ü tutuksuz, 29'u firari 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, tutuklu tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları yer aldı.

Duruşmanın beşinci gününde sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Tutuklu sanık Halis Aygün, savunmasında, özel bankada bulunan 3,5 milyon Türk Lirasının 1,5 milyonunu, o bankada memur olarak çalışan ve daha sonra Bank Asya'nın Erenler Şubesine müdür olan H.O. isimli şahsın ricasıyla Bank Asya'ya yatırdığını söyledi.

Transfer işleminin 2014 yılında gerçekleştiğini belirten Aygün, "Başbakanımızın 'Bu banka battı' sözüne istinaden, Bank Asya'da kredi kartı ödemelerine yetecek kadar, para bıraktım. Geri kalan paramı, Bank Asya'dan çektim. Bank Asya haricinde birçok bankayla çalışıyorum. Çektiğim paramı, başka bir bankaya yatırdım. Size göre bahse konulu paralar, büyük görünebilir, fakat bu paralar büyük bir meblağ değildir." ifadelerini kullandı.

Aygün, savunmasının sonunda mal varlığına konulan tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Z. T. de kendi bilgisinin dahili dışında, Sebat Eğitim Anonim Şirketine, hissedar olduğunu öğrendiğini öne sürdü.

N.B. isimli şahsın her sene ramazan ayında talebelere yardım amaçlı para isteğini iddia eden Z. T. "İftarlar Işık Lisesi'nde gerçekleşiyordu. N.B. isimli şahıs, 2010-2012 yılları arasında üye lazım dedi. Ben de beni okula üye yapacağını düşündüm. Meğer beni, Sebat Eğitim A.Ş'nin yönetimine almış. Hisse vermiş." şeklinde konuştu.

Para ile hisse almadığını, hissedar olduğunu 2013 yılında öğrendiğini savunan Z.T, "N.B'ye 'beni hissedarlıktan çıkar' dedim. O, bana 'Başka güvenebileceğim kimse yok' dedi. Ben, hissedarlıktan çıkmayı diretince, 'Çıkarırsam seni mahcup ederim, senin yüzünü kızartırım' şeklinde beni tehdit etti." savunmasında bulundu.

Sanıklardan 9'unun daha savunmasını alan mahkeme heyeti, duruşmaya erteledi.





İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 4 bölüm ve 959 sayfadan oluşan iddianamede, örgütün "himmet" yolu ile sağladığı gelirlerin, genel olarak mütevelli heyetleri vasıtasıyla toplandığı belirtilerek, "Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden, sohbet toplantılarına düzenli olarak katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatları sorgulamaksızın itaat eden ve maddi gücü yerinde olan kimseler seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapıldığı belirlenmiştir." denildi.

Her üç mütevelli heyetinden bir mali heyet teşekkül edecek şekilde isimler seçildiği aktarılan iddianamede, "Mali heyetler yurt dışında bulunan örgüte ait yurt ve okulların yapımı için ihtiyaç duyulan paranın, hangi mütevelli heyetinden ne kadar toplanacağına karar vermektedir. Mali heyet toplantıları, dünyanın her yerinde salı günleri sabah namazından sonra gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara mütevelli heyet sohbet hocalarının da katıldığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



İddianamede, "üst mütevelli ve mütevelli heyeti, il, bölge, özel sektör imamları ve il imam yardımcıları"nın da arasında bulunduğu 72 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar aydan onbeşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Ayrıca, iddianamede örgüt elebaşı Fetullah Gülen için "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.