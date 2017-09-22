Futbol: Süper Lig

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Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç

Trabzonspor: Esteban, Pereira, Okay Yokuşlu, Durica, Mas, Kucka, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama (Dk. 39 Efecan Karaca), Birol Parlak (Dk. 39 Mbilla), Tzavellas, Welinton Silva, Maniatis, Taha Yalçıner, Junior Fernandes, Emre Akbaba, Nsakala, Vagner Love

Goller: Dk. 10 Kucka, Dk. 21 ve Dk. 32 (penaltıdan) Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 45+1 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Burak Yılmaz (ilk yarı bittikten sonra) (Trabzonspor), Taha Yalçıner (ilk yarı bittikten sonra) (Aytemiz Alanyaspor)





TRABZON (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamladı.

Trabzonspor, karşılaşmanın 10. dakikasında geliştirdiği ilk etkili atakta golü buldu. Olcay Şahan'ın derinleme pasında ceza alanı içinde Burak Yılmaz topuğuyla şık bir şekilde meşin yuvarlağı Kucka'ya aktardı. Slovak futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Remy'in yanından geçerek filelerle buluştu: 1-0

14. dakikada Nsakala'nın pasında, ceza yayı üzerinde uygun durumdaki Taha Yalçıner'in yerden vuruşunda, top yandan auta gitti.

17. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda yerden seken top direğin yanından auta çıktı.

21. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın pasında topla ceza alanına hareketlenen Burak Yılmaz, savunmada Welinton Silva'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı yerden düzgün bir vuruşla kaleci Remy'in solundan filelere gönderdi: 2-0

31. dakikada sağdan ceza alanına giren Burak Yılmaz, Welinton Silva ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın, hakemi Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. 32. dakikada Burak Yılmaz, kullandığı penaltı atışında, meşin yuvarlağı kaleci Remy'in sağından filelere göndererek farkı 3'e çıkardı: 3-0

39. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı serbest atışta, kaleci Esteban, sol köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.

44. dakikada Durica'nın orta alandan pasında Olcay Şahan'ın bıraktığı top ile Yusuf, ceza alanı içinde kaleci Remy ile karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili futbolcu, ancak kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

45+1. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un golü geldi. Vagner Love orta alandan aldığı top ile savunmada sadece Durica'yı geçerek kaleci Esteban ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.