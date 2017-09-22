ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Basketbol: GSA-Smart Casual Event Turnuvası

22 Eylül 2017 Cuma, 21:12


Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Mehmet Karabilicen, Ziya Özorhun, Duhan Köyiçi

Zenit Saint Petersburg: Reynolds 3, Karasev 13, Motovilov, Laprovittola 13, Vikhrov 9, Voronov, Harper 18, Kuric 17, Valiev 9, Gordon 13

Muratbey Uşak: Hamilton 9, Mutlu Akpınar 5, Şafak Edge, Dorsey 9, Mutlu Demir 2, Tayfun Erülkü 2, Murat Kozan 2, Markota 8, Milles 15, Miller 7, Süleyman Yavaş, Solomon 23

1. Periyot: 27-24

Devre: 47-46

3. Periyot: 74-66


ANTALYA (AA) - GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası'nda Rus ekibi Zenit Saint Petersburg, Muratbey Uşak takımını 95-82 mağlup etti.

Günün ikinci maçında Nesine.com Eskişehir Basket ile Banvit karşı karşıya gelecek.

Turnuvaya yarın A Grubu'nda Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan, B Grubu'nda ise Banvit Bandırma-Lokomotiv Kuban müsabakaları ile devam edilecek.

GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası, 24 Eylül'de final müsabakalarıyla sona erecek.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Eşim gazı açtı hepimizi öldürecek&quot; yazılı not aileyi kurtardı
YEREL

"EŞİM GAZI AÇTI HEPİMİZİ ÖLDÜRECEK" YAZILI NOT AİLEYİ KURTARDI
Dynamic Monarch-17 tatbikatı
YEREL

DYNAMİC MONARCH-17 TATBİKATI
Kemer Rock Festivali
YEREL

KEMER ROCK FESTİVALİ