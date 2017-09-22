Basketbol: GSA-Smart Casual Event Turnuvası

Salon: Gloria Sports Arena
Hakemler: Mehmet Karabilicen, Ziya Özorhun, Duhan Köyiçi
Zenit Saint Petersburg: Reynolds 3, Karasev 13, Motovilov, Laprovittola 13, Vikhrov 9, Voronov, Harper 18, Kuric 17, Valiev 9, Gordon 13
Muratbey Uşak: Hamilton 9, Mutlu Akpınar 5, Şafak Edge, Dorsey 9, Mutlu Demir 2, Tayfun Erülkü 2, Murat Kozan 2, Markota 8, Milles 15, Miller 7, Süleyman Yavaş, Solomon 23
1. Periyot: 27-24
Devre: 47-46
3. Periyot: 74-66
ANTALYA (AA) - GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası'nda Rus ekibi Zenit Saint Petersburg, Muratbey Uşak takımını 95-82 mağlup etti.
Günün ikinci maçında Nesine.com Eskişehir Basket ile Banvit karşı karşıya gelecek.
Turnuvaya yarın A Grubu'nda Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan, B Grubu'nda ise Banvit Bandırma-Lokomotiv Kuban müsabakaları ile devam edilecek.
GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası, 24 Eylül'de final müsabakalarıyla sona erecek.