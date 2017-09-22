"ATSO Kaleiçi Evi" açıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından tarihi Kaleiçi'nde oluşturulan Kaleiçi Evi, iki sergiyle hizmete açıldı.

ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı tarafından tarihi 2 katlı metruk bir evin restore edilmesiyle Antalya'ya kazandırılan "ATSO Kaleiçi Evi", "Luigi Mayer Gravürleriyle Komşumuz Likya" ve "Hayallerde Kalan Kaleiçi" sergileriyle faaliyete geçti.

ATSO Başkanı Davut Çetin, açılış töreninde, Antalya'ya yeni bir kültür mekanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Odanın kent tarihine sahip çıktığını dile getiren Çetin, şunları söyledi:

"Kaleiçi evimiz sergilere, kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak, iş adamlarının buluşma yeri olacak, Kaleiçi'nin canlanmasına ve turizme katkı yapacaktır. Halihazırda Kaleiçi’nde bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan birçok tarihi ev bulunuyor. Ümit ediyoruz ki ATSO evi örnek olacak, birçok kurum ve kuruluş da Kaleiçi’ne gelecektir. İlk aşamada sergi açılışlarını biz yapabiliriz, fakat asıl düşüncemiz, burayı üniversitemizin güzel sanatlar fakültesinin yaşatmasıdır. Genç sanatçılarımızın buraya canlılık getirmesini, Kaleiçi’ne gençlik enerjisi, sanatçı ruhu getirmelerini istiyoruz. Gençler, sanatı Kaleiçi'nin bütün sokaklarına yaymalıdır. Kaleiçi, adeta bir sanat köyü olarak parlamalıdır. Tarihiyle gastronomi zenginliğiyle dünyada konuşulmalıdır."

Evin bahçesinde bir kafenin ziyaretçilere hizmet vereceği bildirildi.

Açılış programına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Almanya'nın Antalya Konsolosu Martin Vetter ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Karaloğlu, sergileri ve evi gezdikten sonra Kaleiçi'nde golf aracıyla bir süre inceleme yaptı.



