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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

22 Eylül 2017 Cuma, 21:48

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğünde işlemleri devam eden şüphelilerden 2'sinin polis memuru, 1'inin de polis emeklisi olduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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