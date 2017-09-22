Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Narinç

Trabzonspor: Esteban (Dk. 46 Uğurcan Çakır), Pereira, Durica, Okay Yokuşlu, Mas, Kucka, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 55 Volkan Şen), Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Rodallega), Burak Yılmaz

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama (Dk. 39 Mbilla), Birol Parlak (Dk. 39 Efecan Karaca), Tzavellas, Welinton Silva, Maniatis, Taha Yalçıner, Junior Fernandes (Dk. 85 Fofana), Emre Akbaba, Nsakala, Vagner Love

Goller: Dk. 10 Kucka, Dk. 21 ve Dk. 32 (penaltıdan) Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 45+1, Dk. 68 (penaltıdan), Dk. 82 (penaltıdan) Vagner Love, Dk. 55 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Burak Yılmaz (ilk yarı bittikten sonra), Dk. 60 Okay Yokuşlu, Dk. 79 Kucka, Dk. 86 Mas (Trabzonspor), Taha Yalçıner (ilk yarı bittikten sonra), Dk. 81 Tzavellas, Dk. 90 Vagner Love, Dk. 90+1 Remy (Aytemiz Alanyaspor)





TRABZON (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

49. dakikada Olcay Şahan'ın pasında ceza alanı sol çaprazındaki Sosa'nın şutunda, üst direğe çarparak oyun alanına dönen topu, Abdülkadir Ömür yakın mesafede tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıkarak yan filelere çarptı.

55. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 1'e indirdi. Maniatis'in soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Junior Fernandes, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 3-2

63. dakikada Efecan Karaca'nın ceza alanı içinden sert şutunda top az farkla üsten auta gitti.

67. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Junior Fernandes, Durica ile Mas'ın arasında girdiği mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, maçta bu kez Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. 68. dakikada Vagner Love, kullandığı yerden penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere yollayarak maçta beraberliği sağlayan golü attı: 3-3

81. dakikada Vagner Love, ceza alanı içinde Pereira tarafından düşürülünce maçın hakemi Alper Ulusoy, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 82. dakikada Vagner Love, penaltı atışında bu kez kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından topu filelere göndererek kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü kaydetti: 3-4

88. dakikada Sosa'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıyı 3-1 geride kapattığı karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.