Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

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SAKARYA (AA) - Sakarya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 40 kilogram esrar ele geçirildi.

Akyazı ilçesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma yürüten emniyet ekipleri, yaklaşık iki ay yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucunda eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 39 kilogram 772 gram esrar, 31 kök Hint Keneviri, ruhsatsız tabanca, 8 adet mermi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Aranan 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.