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KONYA (AA) - Türk-İslam mutasavvıfı ve şairi Mevlana Celaleddini Rumi'nin 810. doğum yıl dönümü etkinlikleri Konya'da başladı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen "14. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nde, başta Türkiye olmak üzere Bosna Hersek, Azerbaycan, Makedonya, İran ve Tunus'tan müzisyen ve müzik grupları sahne alacak.

Konya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen ve 8 gün sürecek festivalde bu akşam Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Mavera Müzik Topluluğu sahne aldı.

Yaklaşık 25 kişilik kadroyla, orijinal sazlar ve seslerle icra edilen programda, Tekke Musikisi ile Osmanlı'nın askeri müziği olan Mehter'in manevi ve müzikal duyarlılığındaki birlikteliği işlenen müzikal sunum, büyük beğeni topladı.

Programa, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Ayrıca, festival kapsamında çeşitli konulardan oluşan fotoğraf sergilerine de yer verildi.