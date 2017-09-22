Basketbol: GSA-Smart Casual Event Turnuvası

Salon: Gloria Sports Arena
Hakemler: Serhat Büker, Ahmet Tatlıcı, Fatih Arslanoğlu
Nesine.com Eskişehir Basket: Berkay Candan, Yunus Emre Sonsırma, Ayres 13, Baron 15, Duncan, Caner Erdeniz 2, Rowland, Marshall 15, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Dorukhan Engindeniz, Kravtsov 10, Muhammet Doğan Şenli 2
Banvit: Şehmuz Hazer, Osmani, Kulig 14, Tolga Geçim 5, Can Altıntığ 4, Erkin Şenel, Metehan Akyel 4, Odum 5, Taylor 11, Caloiaro 6, Ragıp Berke Atar 2, Thomas 11
1. Periyot: 15-15
Devre: 28-32
3. Periyot: 41-48
ANTALYA (AA) - GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası'nda Banvit, Nesine.com Eskişehir Basket'i 62-57 mağlup etti.
Turnuvaya yarın A Grubu'nda Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan, B Grubu'nda ise Banvit Bandırma-Lokomotiv Kuban müsabakalarıyla devam edilecek.
GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası, 24 Eylül'de final müsabakalarıyla sona erecek.