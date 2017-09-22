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Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı

22 Eylül 2017 Cuma, 22:37

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Ercan Kapucu (23) yönetimindeki 14 GC 964 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, özel bir hastane önünde park halindeki 78 BP 821 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Kapucu, Mustafa Mercan (20) ve Sezai Ozan (19) özel bir hastaneye, Tugay Gülşen (20) ile İlhan Kayabaşı (20) ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.