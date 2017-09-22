Muğla'da kargoyla uyuşturucu sevkıyatına üç tutuklama

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda İstanbul'dan kargoyla gönderilen uyuşturucu maddeye el konuldu, olayla ilgili biri kadın 3 zanlı tutuklandı.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan kargoyla ilçeye uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir kargo şirketinde narkotik köpeği de kullanılarak yapılan kontrolde, 70 uyuşturucu hap ile 70 gram "metamfetamin" adlı sentetik madde ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Zülal Ö. (19), Murat A. (29) ve Mesut G. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Üç zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.