Bitlis'te "Biz Anadoluyuz Projesi"

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BİTLİS (AA) - Bitlisli bin 500 öğrenci, İçişleri Bakanlığının başlattığı "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Antalya ve Artvin'e geziye gönderilecek.

Valilikte düzenlenen Bitlis İl Yürütme Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Antalya ve Artvin'e özellikle şehit ve gazi yakınları, daha önce il dışına çıkma imkanı olmayan öğrencileri göndereceklerini dile getirdi.

Bakanlığın 180 günlük eylem planı çerçevesinde, proje kapsamında Bitlis'teki 15 yaş altı bin 500 öğrenciyi Antalya ve Artvin'e geziye göndereceklerini belirten Ustaoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu projenin ana vurgusu bu iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesidir. Aynı zamanda terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan bu gençlerimizin uzak tutulması ve en önemlisi de kardeşliğe ve huzura katkı sağlaması temel amaç olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda da iller arasında da bir kültür paylaşımıdır. Ortak değerlerin ve kültürün paylaşılması adına da önemli bir proje. Bu projenin hayatı geçirilebilmesi ve uygulanması açısından burada başbakanlığımızın genelgesi doğrultusunda bazı illerde vali başkanlığında bir heyet oluşturuldu. Bu günde burada heyetimiz toplandı."

İldeki 15 yaş altı tüm çocukların bu kapsamda gönül koridoru oluşturmak ve kültür anlamında kardeşlik ruhunu geliştirmeyi istediklerini vurgulayan Ustaoğlu, ilk etapta Sayın Bakan'ın himayeleri ile başlatılan bu projenin ilk adımı olarak bin 500 öğrencinin Antalya ve Artvin planlamasının yapıldığını bildirdi.

İlk önce Artvin'e öğrenci göndereceklerin ifade eden Ustaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerek bu işle uğraşan vali ve milli eğitim ile görüşülerek, yatak ve barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik program netleşince, inşallah ekim içerisinde de gençleri Antalya'ya da göndereceğiz. Projenin önemli vurgularından biri de maddi durumu yetersiz, daha önce başka yerlere gitme imkanı çok olmamış, bu ziyaretlere katılmamış yavrularımızın, önceliğimiz şehit ve korucu ailelerimizin çocukları, yetim öksüz çocuklarımız olacaktır. Terörden mağdur olmuş aile çocuklarımız da bizim önceliklerimiz arasında olacak. Gazi aileleri ve toplumumuzun dar kesimli aileleri önceliklerimiz arasında olacak."