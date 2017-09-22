Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

ANTALYA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Erkekler Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda müsabakalara devam edildi.
Antalya Atatürk, Kepez Turgut Özal ve Antalya Spor salonlarından gerçekleştirilen organizasyonda 18 takım mücadele ediyor.
Bugün oynanan maçlarda A Grubu'nda Karesi Spor, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent'i 84-73, Bakırköy Basket, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 90-75, Ankara DSİ ise Akhisar Belediyespor'u 82-79 mağlup etti.
B Grubu'nda oynanan müsabakalarda da Selçuklu Belediyespor, Düzce Belediyespor'u 71-48, Petkimspor, Bandırma Kırmızı'yı 93-62, Türk Telekom ise Bahçeşehir Koleji'ni 74-71 yendi.
C Grubu'nda ise İstanbulspor Beylikdüzü, OGM Orman Gençlik'i 72-60, Yalova Group Belediyespor, Afyon Belediyespor'u 68-65, Bursapor Durmazlar da Antalyaspor'u 76-73'lük skorlarla geçmeyi başardı.
Müsabakalar yarın tamamlanacak.