14. Uluslararası Alanya Caz Günleri

ANTALYA (AA) - Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri'nin ikinci gününde Big Al & The Jokers grubu sahne aldı.
Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde, Big Al & The Jokers grubunda vokalist Algirdas Suminskas'a klavye vokalde Romans Vendins, tenor ve bariton saksafonda Zintis Zvarts, trombon vokalde Uldis Ziendins, tenor saksafon ve klarnette Eduards Raubisko, trompette Sandriz Skeranskis, davulda Raitis Auksmuksts, gitarda Juris Skarajans ve kontrbasta Peteris Liepins eşlik etti.
Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği festivalde yarın Jennah Bell ile Şenay Lambaoğlu ayrı ayrı sahne alacak.