Maçın ardından

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TRABZON (AA) - Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 yenen Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Vagner Love, soyunma odasında ikinci yarıda neler yapabileceklerini konuştuklarını ve topa daha çok sahip olmayı başararak karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Maçta 3 gol atan Brezilyalı forvet, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk yarıyı 3-1 geride tamamladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İkinci yarı sahaya çıkmadan neler yapabileceğimizi soyunma odasında konuştuk. İkinci yarıda topa sahip olduk ve top bizde daha fazla kaldı. Kontra ataklarla yakaladığımız pozisyonlarla maçı çevirmeyi başardık. Tabi 3-0'dan sonra oyun 3-1'e geldi. Biz bir gol bulabilirsek oyunu çevirebileceğimizi, Trabzonspor üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini düşündük. İkinci yarıda da bu oldu ve ikinci golü bulduk."

Beraberlik golünün ardından galibiyete inandıklarına işaret eden golcü oyuncu, "Goller üst üste gelince güzel bir gece oldu." ifadesini kullandı.