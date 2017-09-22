Otomobil, motosiklete ve turist çifte çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin önce motosiklete sonra turist çifte çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı'nda Serdar Büyük’ün kullandığı 07 LER 67 plakalı motosiklete çarptı. Daha sonra yaya geçidinden geçmek isteyen Rus uyruklu turist Tatiana Polyanskikh (63) ile eşi İvan Polyanskikh'e (65) çarpan aracın sürücüsü kaçtı.

Kazada yaralanan Rus çift ile motosiklet sürücüsü, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tatiana Polyanskikh, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralılardan İvan Polyanskikh’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve aracın kaza sırasında kopan parçalarından yola çıkarak sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



