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TRABZON (AA) - Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, bugünkü maçın, dikkatsizlik sonucu ciddi bir iş kazası olduğunu söyledi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu akşam ilginç bir akşamın yaşandığını belirterek, "Farklı bir sonuç alınacak bir maçta mağlup olduk. Belki de onlarca yıl içinde gerçekleşmesi zor skor. İlk yarıyı belki 5-6 farkla önde tamamlayacağımız bir maçtı. İkinci yarı başında bu farkı yakalayabilecek bir kaç pozisyon bulduk. Onun sonunda gelenin gol olduğu, önde dağınık, toparlanamayan ve ritmini kaybeden takımdık. Bu, uzun yıllar tekrarlanması zor bir oyun oldu." diye konuştu.

Kaliteli bir takım olduklarını, böyle bir sonucun bir daha yaşanmayacağını vurgulayan Yanal, şöyle devam etti:

"İyi oynarken, böle bir şeyin değişiyor olması çok ilginç. Devre arasında bunu oyuncularla da paylaştık. Futbol, çok ciddi bir oyun. Hiçbir zaman hatalardan, cezalardan kaçınmayan bir oyun. Böyle sonucu almak gibi bir hataya düşmememiz gerektiğinin de altını çizmiştik. Ama maalesef bugün böyle bir sonuç oldu. Bugünkü oyunun çok enteresan bir şekilde sonuçlanması, bizim için önemli bir miladın ve önemli bir geri dönüş tepkisinin başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımla bu konuyu ciddi bir şekilde konuşup, Trabzonspor'un bundan sonraki hedefleri için de böyle bir hadiseyi bir daha yaşamamak adına önlemlerimizi almamız gerekiyor."

Yanal, bütün sorumluluğu üzerine aldığını belirterek, "Bir daha da zaten bu olmayacaktır. Trabzonspor, iyi bir takım ve olması gereken yer de zirvedir, zirvede de kalacaktır. Trabzonspor takımının asla bunun altında yer alması mümkün değildir. Bugün, bizim için çok önemli tepkidir. Oyuncuların karakterine güveniyorum. Bir daha tekrarlanmaması adına herkesin elini taşın altına koyacağına inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Yanal, kaleci Esteban'ın ikinci yarıya neden başlamadığına ilişkin bir soru üzerine de, "Esteban, kendini iyi hissetmediğini maçta bir kez başının döndüğünü ve fenalaştığını söyledi. Biz de onu oyundan aldık." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin taraftarların kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili soruya da Yanal, "Biz bunu bu mecrada değil, daha farklı mecralarda konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu işin tamamen taktik dışı olduğunu, enerji ile ilgili olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Bugünkü maç, dikkatsizlik sonucu ciddi bir iş kazası." diyen Yanal, "Bu kaza öyle bir kaza ki araba yokuş aşağı giderken direksiyonu bırakıp aynada makyaj yaptık. Bir daha bu olmaz. Bunun garantisini verebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.





- Susic: "Rezil olmamalarını istedim"





Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise futbolcularını ikinci yarıda gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayarak, "Belki 6-0 kaybedebileceğimiz maçı 4-3 kazandık." dedi.

İlk yarı özellikle maçın başlarında çok büyük hatalar yaptıklarını ve skorun 3-0'a geldiğini anımsatan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"45. dakikada bir şans yakaladık ve devre arasına 3-1 girdik. Oyuncularımdan devre arasında açıkçası rezil olmamalarını ve skorun, 7-1'e gitmemesini öncelikle istedim. 10 yılda bir olabilecek maç. Bu tür maçlar çok karşılaşılan sonuç değil. Vagner Love gibi maçın skorunu değiştirebilecek bir oyuncuya sahibiz."



