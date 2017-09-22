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MUĞLA (AA) - "7. Bodrum Türk Filmleri Haftası" etkinlikleri kapsamında sinema sektörüne emek veren sanatçı ve sektör çalışanları için ödül töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Bodrum Sinema ve Kültür Deneği, Cinemarine Sinemaları, Magazin Gazetecileri Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından gerçekleştirilen hafta kapsamında, vizyona giren, girecek olan filmlerin yapımcı, yönetmen, oyuncuları, izleyicilerle bir araya geldi.

Bodrum ve Yunanistan'da eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Bodrum Cinemarine Sinemalarında "Yanlış anlama", "Kervan 1915", "İki iyi çocuk" filmlerinin tanıtımları yapıldı. Filmlerin çekim aşamaları oyuncular ile yönetmenler tarafından anlatıldı.

Tanıtımların ardından Bodrum Trafo Sahnesinde Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından ödül töreni düzenlendi. Ödül gecesinde konuşan Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, Bodrum Türk Filmleri Haftası olarak Türkiye'nin en büyük sanatçılarını etkinlikte ağırladıklarını söyledi.

Sezgin, etkinliğe destek veren sinemaseverlere teşekkür etti.

Gecede ilk olarak haftaya katkıda bulunan filmlerin yönetmen, oyuncularına teşekkür plaketleri verildi. Daha sonra sinema sanatçıları Eşref Kolçak, Taner Birsel, Atilla Olgaç, Deniz Gökçer, Tarık Ünlüoğlu'na "emek ödülü", yönetmen Osman Sınav'a "Büyük onur ödülü" verildi.

Gecede, sanatçı Türkan Şoray ise "Yaşam boyu onur ödülü"ne layık görüldü. Rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayan Şoray'ın ödülünü, film yapımcısı Şükrü Avşar aldı.

Avşar, yaptığı konuşmada, Türkan Şoray'ın çok rahatsız olduğunu belirterek, "Doktorlar Türkan Hanım'ın dışarıya çıkmamasını söyledi. Türkan Hanım böyle şeylere çok önem veriyor. Böyle gecelere hep kendisi geliyordu ama bu kez benden rica etti." diye konuştu.

Sanatçı Eşref Kolçak da dünya sineması festivalinin de Bodrum'da yapılması gerektiğini söyledi. "Bana fazla güvenmeyin, ben bir daha bu kadar fazla yaşamam." diyerek espri yapan Kolçak, "Bu yapılırsa çok güzel bir şey olur. Bodrum, buna çok layık." dedi.

Yönetmen Osman Sınav da bu topraklarda doğmak ve hikaye anlatmanın büyük bir onur olduğunu dile getirdi. Sınav, hikaye anlattığı için ödüllendirilmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ödül gecesinin ardından vizyona önümüzdeki ay girecek olan "Ayla" filmi gösterildi. Gösterimden önce sahneye davet edilen yapımcı, yönetmen ile oyuncular davetlileri selamladı.

"7. Bodrum Türk Filmleri Haftası" etkinlikleri, 24 Eylül'e kadar Bodrum ile Yunanistan'da eş zamanlı devam edecek.