Bursa'da hırsızlık şüphelisi, iki polisi yaralayıp kaçtı

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BURSA (AA) - Bursa'da 30 hırsızlık olayının şüphelisi, kendisini yakalamaya çalışan iki polis memurunu silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Burak Ö. (20) ile iki arkadaşının merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bir otomobille seyir halinde olduğu bilgisini alan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu aracı durdurmak istedi.

Burak Ö. ile arkadaşları, ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp yoluna devam etti. Kovalamaca sırasında polis araçlarıyla önü kesilerek durdurulan otomobilden pompalı tüfekle ekiplere doğru ateş açıldı. Olayda hafif yaralanan iki polis memuru ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Hırsızlık şüphelisi Burak Ö, elinde pompalı tüfekle gece karanlığından yararlanıp yaya olarak ormanlık alana doğru kaçıp izini kaybettirdi. Polis, zanlının iki arkadaşını kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Burak Ö'nün yakalanması için bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri sevk edildi.

Çelik yelek giyen yaklaşık 30 polis ekibi ile JÖH ve PÖH timleri ormanlık alanda operasyon başlattı. Ekipler, drone ve termal kameralarla Samanlı ve çevre mahallelerdeki arazilerde şüpheliyi aramaya devam ediyor.