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Manisa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

23 Eylül 2017 Cumartesi, 03:54

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 28 AT 495 plakalı otomobil, Alaşehir-Sarıgöl karayolu Delemenler Mahallesi yakınında şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Erdal Demirel olay yerinde hayatını kaybetti, Zafer Demirel, Sedat Tunceri, Emrah ve Talip Erbilek ise yaralandı.

Erdal Demirel'in aracın altında kalan cesedi, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralılar ise sağlık ekiplerince Alaşehir ve Sarıgöl Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın, söz konusu otomobilin yola aniden çıkan köpeğe çarpması nedeniyle yaşandığı iddia edildi.