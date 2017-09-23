Kaçak avlanmayla mücadele

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, fazla av vurmak amacıyla gece usulsüz avlanmada kullanılan 20 ses düzeneği ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Demircihalil köyü yakınlarında gece usulsüz avlanıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, bölgede usulsüz avlanmada kullanılmak üzere kurulan 20 ses düzeneği ile 20 aküyü ele geçirdi.
Ekipler şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması içinde çalışmalarını sürdürüyor.