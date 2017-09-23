Tek gayesi oğlunu okutabilmek

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki bir akaryakıt istasyonunda 10 yıldır pompacılık yapan Hatice Derin, oğlunu okutabilmek için işine dört elle sarılıyor.

Eşinden boşandıktan sonra evin geçimini üstlenen 33 yaşındaki Hatice Derin, 13 yaşındaki oğlunun eğitimi için haftanın 6 günü akaryakıt istasyonunda çalışıyor.

Güler yüzüyle hem vatandaşlardan hem de çalıştığı şirketten takdir toplayan Derin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pompacılığın genelde erkek işi olarak nitelendirildiğini ancak kendisinin böyle düşünmediğini söyledi.

Akaryakıt istasyonunda çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirten Derin, "Benim de her anne gibi amacım, oğlumun güzel bir eğitim almasını sağlamak. Anne olarak bunu görev biliyorum. Bütün kadınlar ayaklarının üzerine basarak evine ekmek götürebilir." diye konuştu.

Derin, istasyona alışmasında iş arkadaşlarının payının büyük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesaim sabah 08.00'de başlıyor, 16.00'da vardiyam bitiyor. Vardiyam süresince müşterilerimize ve iş arkadaşlarımıza güler yüzle yaklaşıyoruz. Bazen ters müşteriler olsa bile sabırlı şekilde anlayışla yaklaşıyoruz. İstasyonda çalışmaya ilk başladığım zamanlar beni görünce şaşıran çok insan oldu. 'Ne işin var burada', 'Git evde çorap ör, çocuk büyüt' şeklinde cümleler duydum. Bana bunu soranlara 'Sizin çocuğunuz var mı' diye sordum. Çalışmak istedikten sonra kadını erkeği yok bu işin. İş yaparken erkek ya da kadın şeklinde ayırmamak gerekir."

- "Alın teriyle kazanmak en büyük gurur"

Eşinden ayrıldıktan sonra günlük temizlik işlerinde de çalıştığını anlatan Derin, alın teriyle kazanmanın en büyük gurur olduğunu belirtti.

Derin, boşanma sürecinde kalıcı iş aradığını ifade ederek, "Bir gün evde televizyon izliyordum. Akaryakıt istasyonuna bayan eleman alınacağına dair alt yazı geçti. Dikkatimi çekti, merak ettim. Benim de orada yapabileceğim bir iş olduğunu düşünerek başvurdum. Müdürüm, baba gibi sevdiğimiz Ersin bey, Allah razı olsun işe aldı, daha sonra bir üst müdürle görüştürdü, onay verdiklerini söylediler. Tam ihtiyacım olduğu anda karşıma böyle bir fırsat çıktı. Bayan pompacı olarak çalışacağım söylenince çok şaşırdım, şok oldum. Bir taraftan heyecan vardı. Bu benim oğlumun kısmetiydi. Çalışmaya başladıktan sonra çeşitli eğitimlere katıldım. O günden bu yana işimi severek yapıyorum." şeklinde konuştu.

Zorluklarla karşılaşsa da yüreğindeki sıcaklığı ve yüzündeki gülümsemeyi kaybetmediğini dile getiren Derin, "Kadınlarımıza sesleniyorum; zorluklarla karşılaştığınızda kesinlikle kendinizi salmayın. 'Ben yapamam' diye bir şey yok. 'Yapacağım, ben bunu sonuna kadar başaracağım' cümlelerini kendilerine söylemeliler." dedi.

İstasyonun müdürü Ersin Gören de Hatice hanımın örnek bir çalışan olduğunu söyledi.

Kadınların birçok işi başarıyla sürdürdüğünü belirten Gören, şunları anlattı:

"İstasyonda bir aile gibi çalışıyoruz. Eksik olmasınlar, 'Ersin baba' derler, öyle görürler. Müşterilerimiz bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. İşimizi tüm çalışanlarımızla güler yüzle yapıyoruz. Akaryakıt istasyonlarında erkek çalışır diye bir kanı var ancak gelen müşterimiz kadın olunca, kadın pompacıya derdini daha kolay iletebiliyor ayrıca çalışanlar arasında kadın olunca bir çekidüzen geliyor. Gündüz vardiyamızda istasyonun marketinde de bir kadın çalışanımız var. Her sektörde kadınların yer almasını isterim."