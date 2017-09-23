Kanser hastası kadınlar el sanatları kursu ile moral buldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BATMAN (AA) - Batman'da İŞKUR, Batman Bölge Hastanesi, Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Batman Belediyesi işbirliğiyle kanser tedavisi gören kadınlara yönelik hayata geçirilen "İşim Var Gücüm Var" projesi, açılan sergi ile sona erdi.



Proje kapsamında el sanatları eğitimi alan 15 kanser hastası kadın, 6 ay boyunca ürettikleri ürünleri kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde açtıkları sergi ile satışa sundu.



Batman'da 16-45 yaş arası kanser tedavisi gören 15 kadına yönelik açılan kursta, kadınlar yapma çiçek, kokulu taş, gelin damat süsleri, nikah şekerleri, keçe çanta gibi el sanatlarını öğrendi.



Geleneksel el sanatları eğitmeni Hidayet Yiğitalp, kursta eğitim görenlerin kanser hastası olduğunu, bazıların hastalığı yendiğini bazılarının da tedavilerinin devam ettiğini söyledi.



Kursiyerlerin 6 ay süren "İşim Var Gücüm Var" projesi ile psikolojik açıdan rahatladığını belirten Yiğitalp, projenin amacının hastaları yeniden hayata kazandırmak ve topluma adaptasyonlarını sağlamak olduğunu kaydetti.



Yiğitalp, "Kanser hastalarına yönelik açtığımız kursta onlara el sanatları dersleri verdik. Amacımız bu eğitimlerle onları yeniden topluma kazandırmaktır. Moral bulsunlar diye bu proje hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.



Kursiyerlerin kendi iş yerlerini açabilecekleri düzeyde eğitim almalarını sağlamak istediklerini aktaran Yiğitalp, kursiyerlerin yaptıkları ürünleri sergide satarak gelir elde edeceğini bildirdi.

- 5 yıldır kanserle savaşıyor

Kursiyerlerden Hayriye Kılıç da 5 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiğini, hastalığını yenmek için mücadelesini sürdüreceğini dile getirdi.



Projenin kendilerini psikolojik açıdan rahatlattığına dikkati çeken Kılıç, şöyle konuştu:

"El sanatlarını öğrendik. Kursta stres attık, bunun devam etmesini istiyoruz. Proje sona erdi. Bitmesini istemiyoruz. Bütün stresimizi bu el sanatlarına döktük ve bu ürünleri ortaya çıkardık. Kapı süsleri, nişan tepsileri, sabun tozu, taş tozundan ürünler yaptık."

