Başbakan Yıldırım, Kırşehir'de

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRŞEHİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir'de "Bozkırın Tezenesi" ve ünlü halk ozanı Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş'ın mezarını, Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ve belediyeyi ziyaret etti.

Yıldırım, 30. Ahilik Haftası Kutlama Programı'na katılmak üzere helikopterle Kırşehir'e geldi.

Başbakan Yıldırım'ı, Vali Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve diğer yetkililer karşıladı.

Yıldırım, ilk olarak halk ozanı Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Ahi Evran-ı Veli'nin türbesinin bulunduğu Ahi Evran Camisi'ne geçti.

Türbede incelemede bulunan Yıldırım, burada da dua etti.

Ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım, yürüyerek şehir merkezindeki Kırşehir Belediyesi'ne geçti. Yol güzergahındaki vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, bir gaziyle fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım, beraberindeki Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile belediye binasında bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlere, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de eşlik etti.