Avrupa hayalleri Edirne'de son buldu

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EDİRNE (AA) - Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen kaçak ve sığınmacıların hayali Edirne'de son buldu.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri aldıkları bir ihbar üzerine Ş.Ü'nün kullandığı kamyonu Meriç ilçesinin Karayusuflu köyü yakınlarında durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, aracın kasasında sigara izmaritleri, kadın saç tokası, kek ve bisküvi ambalajları olduğu görüldü. Güvenlik güçleri, çevrede yaptıkları arazi aramasında yaklaşık 500 metre mesafede, ağaçlık alana gizlenmiş vaziyette Yunanistan'a deniz yoluyla geçmeye çalışan Suriye ve Afganistan uyruklu 51 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Kaçak ve sığınmacılar yakalanırken, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeyi planladıkları şişme bota da el konuldu.

Kaçak ve sığınmacılar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ş.Ü, tutuklandı.

Olayla kullanılan kamyona el konulurken, Ş.Ü'ye 2 bin 734 lira ceza da kesildi.