Bursa'da gıda sektörüne yönelik organizasyonlar

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından "Gıda Sektöründe Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen 4. Bursa Uluslararası Gıda Kongresi 28-29 Eylül'de, gıda sektöründen 200 yabancı alıcıyı Türk firmalarla buluşturacak alım heyeti organizasyonu da 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa, gıda sektörüne yönelik iki önemli organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla 28-29 Eylül'de "4. Bursa Uluslararası Gıda Kongresi"ni gerçekleştirecek BTSO, Ekonomi Bakanlığının destekleriyle yürüttüğü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi kapsamında da 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gıda sektöründe geniş katılımlı bir alım heyeti organizasyonu düzenleyecek.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılacak organizasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, gıda sektörünün stratejik öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Hızla değişen ekonomik ve sosyal koşulların tarım ve gıda sektörünü de yakından etkilediğine dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Dünyada artan nüfusla birlikte gıda ürünlerine ihtiyaç da artıyor. Yaşanan iklim değişiklikleri, su kaynaklarındaki azalma ve ekilebilir alanların daralması da gıda sektörünü daha stratejik bir konuma getiriyor. Kent ve ülke olarak sektördeki etkinliğimizi koruyabilmek adına çağın şartlarına uygun, etkin stratejiler belirlemek zorundayız. Bu yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla gerçekleştireceğimiz 4. Bursa Uluslararası Gıda Kongresi'nde, gıda güvenliği, Türk gıda sektörünün 2023 vizyonu, gıda sürdürülebilirliği ve iklim değişikliği gibi önemli gündem maddeleri ele alınacak. Organizasyonda, kamu ve özel sektörden yerel, ulusal ve uluslararası uzmanlar, temsilciler ve akademisyenler, sektör temsilcileriyle buluşacak."

Burkay, alım heyeti organizasyonunda da başta Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere 25 ülkeden 200'ün üzerinde alıcıyı Bursalı firmalarla buluşturacaklarını ifade ederek, şöyle devam ett:

"Alım heyeti organizasyonu, Bursa'da gıda sektörüne yönelik en geniş katılımlı organizasyon olacak. Türkiye'nin 2023 yılı gıda sektörü için belirlediği 40 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda Bursa'nın öncü kentlerden biri olmasını arzuluyoruz. Bu amaç doğrultusunda, 'Bursa Food Point' kurumsal markası altında bir araya gelen sektör temsilcileriyle çok değerli işlere imza atıyoruz. İlkini nisan ayında düzenlediğimiz ve sektör ihracatına önemli bir ivme kazandıran alım heyeti organizasyonunun ikincisini çok daha geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz. Aralarında Midway Supermarkets, Bin Dawood, Elite Fancy Food ve Seashore Group gibi gıda sektörünün dev firmalarının da yer aldığı 200 yabancı alıcıyı firmalarla bir araya getireceğimiz organizasyonun, yeni ticari bağlantıların önünü açacağına inanıyorum."