KIRŞEHİR (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Ahilik, kardeşlik, dirlik demektir, bir insanlık mektebidir, helal kazanmak, helal lokma yemektir. Ahilik, 5'ten büyük olan dünyanın vicdanı olmak demektir." dedi.

Tüfenkci, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 30. Ahilik Haftası Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada, Ahi diyarı Kırşehir'i hürmetle selamladığını belirterek, programın birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını temenni etti.

"Ahilik, kardeşlik, dirlik demektir, bir insanlık mektebidir, helal kazanmak, helal lokma yemektir. Ahilik, 5'ten büyük olan dünyanın vicdanı olmak demektir." diyen Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'da ticaret erbabının yaşattığı Ahilik, dünyaya örnek olacak insani değerleri ve uygulama örneklerini içerisinde barındırmaktadır. Bugün modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standardı olarak belirtilen bir çok kavram, Ahilik teşkilatı altında vücut bulmuştur, hayata geçmiştir. Ahilik çarşılarında dürüstlük alınır, dürüstlük satılır. Ahilerin dünyasında kimseye haksızlık yapılmaz. Esnafın gönül kapısı olduğunu, bu coğrafyanın omurgası olduğunu biliyoruz."

Tüfenkci, toplumun teminatı esnafın her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, " Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir esnaf dostu liderle esnafımızın her türlü sorununu çözüyoruz. Esnafın her zaman yanında olan Başbakanımız bizlere verdiği talimatta, 'esnaf bu toplumun teminatıdır, esnafı dara, zora sokmayacaksınız, yanında olacaksınız.' dedi. Bizler de hep esnafın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Esnafın 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı kendisini siper ettiğini, 16 Temmuz'dan itibaren kepenklerini açarak ekonomiye katkı verdiğini anımsatan Tüfenkci, "15 Temmuz'da şehit olanlarımıza, tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. 68 esnaf kardeşimiz hain darbe girişiminde canını verdi. Bu ülke için şehit oldu. Bütün esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tüfenkci, "Güçlü esnaf, güçlü ekonominin teminatıdır. Esnafımızı büyütüp tüccar, tüccarı büyütüp sanayici, onları da büyütüp ihracatçı yapalım ve hep beraber Kırşehir'i ve Türkiye'yi büyütelim." değerlendirmesinde bulundu.