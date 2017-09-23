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Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

23 Eylül 2017 Cumartesi, 13:06

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi yönüne gitmekte olan Ayhan Kabul yönetimindeki 80 HB 297 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta duran 5 araca çarptı.

Kazada, Ayhan Kabul'un çarptığı 80 KY 543 plakalı kamyonette bulunan Sinan Kayran, Hazar Akbıyık, Mert Püsküllüoğlu ve Mustafa Avcı ile 80 GD 687 plakalı otomobilde bulunan Sabiha ve Yunus Emre Evleksiz hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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