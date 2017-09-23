"Görüşmelerden çalıştay kararı çıktı"

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KARABÜK (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Hikmet Ferudun Tankut, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaretlerine ilişkin, "Görüşmeler sonunda bütün sorunların ele alınacağı bir çalıştayın yapılması kararı çıktı." dedi.

Kardemir Karabükspor Kulübünün de başkanı olan Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ve kulüp temsilcileriyle dün Ağbal ve Bak'ı ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Ziyaretlerin çok yararlı geçtiğini anlatan Tankut, şöyle konuştu:

"Naci Ağbal ile özellikle vergi düzenlemelerine ilişkin konuları konuştuk. 5 yıldır devam eden uygulamanın sürdürülmesini talep ettik. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile de sporda şiddetten video hakem konularına kadar birçok sorunu görüştük. Görüşmeler sonunda bütün sorunların ele alınacağı bir çalıştayın yapılması kararı çıktı. İlgili bakanlıklardan, federasyondan, Kulüpler Birliği Vakfından uzmanların yer alacağı bir çalıştay için çalışmalar 10-15 gün içinde başlayacak."