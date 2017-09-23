Adana'da kaçak içki operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'da, içki imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlenen operasyonda, sahte içki ürettiği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Onur Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adresi tespit edilen eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, şişe içerisinde 10 adet satışa hazır sahte viski, içki yapımında kullanılan 270 boş içki şişesi, 250 içki kapağı, 250 mililitre viski aroması, 30 litre etil alkol, 50 litre su, bir dolum aparatı, 317 sahte içki bandrolü ve çok sayıda boş su şişe ve boş alkol bidonları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir zanlı ise Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.