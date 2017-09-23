Hatay'da sünger mağazasında yangın

HATAY (AA) - Hatay'da sünger satışı yapılan 4 katlı mağazada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi 6. Cadde 1. inişte yer alan Ali Daşçıoğlu'na ait sünger satış mağazasında, iddiaya göre kaynak yapımı sırasında kıvılcımın sıçraması sonucu yangın çıktı.
Yangın, süngerlerin alev alması sonucu büyüdü. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Mağazada çalışan işçiler, süngerleri 4. kattan aşağı atarak alevlerden kurtarmaya çalıştı.
İtfaiye ekipleri, mağazadaki yangını söndürmeye çalışıyor.
İlk tespitlere göre, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.