Hatay'da "2. Giritliler Güz Festivali"

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HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde "2. Giritliler Güz Festivali" düzenlendi.

Giritli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yunus Çengel, Turunçlu İlköğretim Okulu bahçesindeki festivalde, Anadolu'nun her köşesinde bulunan Giritlilerin, geleneklerini yaşatmak için aynı çatı altında toplandığını söyledi.

Erzin Turunçlu İmraniye Girit Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Çetin de bölgelerindeki Giritli muhacirlerin, gelenek ve göreneklerini halen yaşattığını belirtti.

Zengin kültürlerini gelecek kuşaklara aktarmak için çeşitli sosyal etkinlikler düzenlediklerini anlatan Çetin, festivalin amacının Türkiye'nin dört bir yanından gelen Giritlilerle kaynaşmak, birlik ve dayanışmalarını güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Etkinlikte, 85 yaşındaki Giritli Hüsniye Sarı, okuduğu şiirle dinleyenleri duygulandırdı.

Yöreye ait yemeklerin pişirildiği festivalde, Giritli sanatçılar sahne aldı. Etkinlikte, Giritlilerin kullandığı günlük kıyafetler ve eşyalar da sergilendi.

Festivale, Kaymakam Ahmet Demirci, Belediye Başkanı Kasım Şimşek ve Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Giritliler katıldı.



