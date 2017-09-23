İçişleri Bakanı Soylu: (2)

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 24 saatte 18 teröristi bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Büyük bir mücadele yapıyoruz ve tahammül edemedikleri odur." dedi.

Soylu, AK Parti Çaykara İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın her noktasında, her ülkesinde itibar sahibi olduğunu söyledi.

"Bir Kılıçdaroğlu anlamıyor." ifadesini kullanan Soylu, "Adam duvara toslayacak ya, televizyonda konuşma yapıyor. Konuşmasını yaparken diyor ki 'Tayyip Erdoğan ile kimse orada görüşmeyecek, göreceksiniz.' Tam da o arada Amerikan başkanıyla görüşmüş. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımıza da hakikaten sabır niyaz ediyorum. Nasıl tahammül ediyorlar, sabrediyorlar, nasıl böyle bir siyaset üslubuyla yollarına devam ediyorlar, ben bunu anlamakta da inanın zorlanıyorum." diye konuştu.

Osman Baydemir'i de eleştiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tane daha var. O da kim? O da bu PKK'nın sözde temsilcisi HDP'nin başında eski Diyarbakır Belediye Başkanı var ya, bu Osman Baydemir, hakkımda suç duyurusunda bulunmuş, esas ona gülüyorum, biliyor musunuz? Suçluyu övdüğüm için suç duyurusunda bulunmuş. Ya Rabbi ya Resulallah. Deveye sormuşlar 'Neden boynun eğri?' demiş ki 'Nerem doğru ki.' Adamların hiçbir tarafı ama hiçbir tarafı doğru değil. Yaptıkları hiçbir şey doğru değil. PKK ile kol kola yürüyeceksin, ondan sonra onların cenazelerinde boy göstereceksin, onların terör örgütüne, yıllarca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken, bu ülkenin canını acıtan, bu ülkenin birliğine ve beraberliğine kasteden lojistik desteklerde bulunacaksın. Onların sana göndermiş olduğu teröristlerin önünde ellerini bağlayacaksın, ceketini ilikleyeceksin, ondan sonra da oradan bize hava atmaya çalışacaksın. Onu ne bu millet yer ne de bu milletin hiçbir unsuru yer. İtibarları sıfır olmuştur. Güneydoğu'da da sıfır olmuştur, gittikleri her yerde de sıfır olmuştur."

- "CHP'nin kaderiyle HDP'nin kaderi aynı noktaya doğru gitmektedir"

CHP ile HDP'nin kaderlerinin aynı noktaya doğru gitmekte olduğunu anlatan Soylu, "Kendileri de öyle istemektedir zaten. Bir genel başkan yardımcısı bir taraftan açıklama yapar, öteki taraftan bir dağın temsilcisi açıklama yapar. İkisi de der ki '2019 yılında biz beraber olmak zorundayız.' Neden? Ayrı ayrı girdikleri andan itibaren tükenişleri rahat olacaktır ama bilmiyorlar ki kol kola girerlerse daha çabuk bir tükenişe doğru ilerleyecekler." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleye değinen Soylu, "Şimdi bizim kahramanlar da durmuyor ya, notlar da geliyor. 24 saatte bizim evlatlarımız, Mardin'de 6, Hakkari'de 1, Batman'da 1, Van'da 3, Elazığ'da 6 idi, şimdi bir tanesini daha hakladılar, etti sana 7. Son 24 saatte 18 teröristi bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdi. Büyük bir mücadele yapıyoruz ve tahammül edemedikleri odur." dedi.

Soylu, Türkiye'nin durumu hakkında da değerlendirmede bulunarak, "Hani Türkiye kaostu, hani Türkiye terördü, hani Türkiye 15 Temmuz'da bir darbeyle karşı karşıya kalmıştı. Tam bitireceklerdi Türkiye'yi, onlar Türkiye'yi tanımadılar, şimdi de başka bir referandum tezgahıyla Türkiye'yi başka bir noktaya çekmeye çalışıyorlar. Bilesiniz ki Türkiye çelimsiz olduğu zamanlar bile sizin oyunlarınıza teslim olmadı. Bugün sizin oyunlarınıza teslim olmak değil, bu oyunları kafanıza geçirmek için güçlü bir ülke olarak durmaktadır." şeklinde konuştu.

- "Bu bir iktidar oyunu değil beka meselesidir"

Bakan Soylu, 16 Nisan'da verilen kararla, Türkiye'nin yeni bir yolculuğa çıktığını söyledi.

Partililere de teşekkür eden Soylu, 2019'un önemine dikkati çekerek, Türkiye olarak hedef ve ideallerinin bulunduğunu anlattı.

Çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Soylu, "Bu bir iktidar oyunu değildir. Bu bir beka meselesidir. Dolayısıyla herkesin her an elinin taşın altında olması gerekir. Recep Tayyip Erdoğan'ın uyumadığı yerde açık söylüyorum biz gözümüzü kapatamayız." dedi.

Yeni bir gelişmeyi de paylaşan Soylu, "Bizimkiler bir büyük balık da yakalamışlar, sözde Dersim eyaletinin sorumlusunu..." ifadesini kullandı.



Kongreye, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı ile AK Parti İl Başkanı Haydar Revi de katıldı.

(Bitti)