Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE (AA) - Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) ve Düzce Valiliğince "Göç, Suriyeliler Entegrasyon" çalıştayı düzenlendi.

Akçakoca ilçesinde, Milli Takımlar Kamp Merkezi'ndeki çalıştayda, katılımcılara "Anadolu ve Göç", "Politik Açıdan Göç" ve "Uluslararası Göç ve Entegrasyonları" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştay sonrası AA muhabirine açıklama bulunan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, ortak akıl ve geniş bir katılımla çalıştayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplumun her kesiminden katılımın olduğu çalıştayın oldukça başarılı geçtiğine değinen Vali Dağlı, şöyle konuştu:

"Üniversitelerden profesörler, yerel yönetimlerden yöneticiler, Sivil Toplum Kuruluşları ve yabancı katılımcılarımız var. Suriyeli olup şu anda Sivil Toplum Kuruluşlarında görev yapan katılımcılarımız da var. Burada ortak akılla Düzce modeli adı altında oluşturduğumuz bir model var. Kadim adı altında kardeşlik, dostluk, iletişim, akrabalık ve iletişim merkezi adı altında oluşturduğumuz birim var. Valilik bünyesinde burada tüm kamu kuruluşlarımız sivil toplum kuruluşlarımız derneklerimiz hep ortak bir çalışma suretiyle ilimizde bulunan Suriyelileri ve diğer yabancıların sorunlarına nasıl çözüm bulabiliriz.Bunları topluma nasıl entegre edebiliriz. Bununla ilgili bir yapı oluşturduk. Yapıda şu anda güzel işliyor."

Dağlı, Suriyeliler ve diğer göçmenlerin topluma kazandırılması gerektiğine işaret ederek, "Bu çalıştay ülkemizde diğer illerimizde diğer ilçelerimizde örnek olabilir mi? Bizim temennimiz bu yönde. Çünkü güzel işleyen bir yapı. Biz Suriyelileri ve diğer yabancıları ülkeden gelenleri misafirlerimiz olarak görüyoruz. Bu misafirlerimizi tamamen topluma entegre etmek, kazandırmak zorundayız. Bunların eğitim, sağlık, istihdam gibi sorunları çözüm bulma arayışındayız. Burada ortak akılla bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Ümidimiz bunun yeni bir model olması şeklinde." ifadesini kullandı.

Çalıştay, sunumların ardından sona erdi.