"Otuz kuş" şiiriyle hüzünlendiler, "Dombra" ile coştular

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Festivali'ne katılanlar, şair Dursun Ali Erzincanlı'nın yazdığı "Otuz kuş" şiiriyle hüzünlendi, Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği "Dombra" şarkısıyla coştu.

1. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Festivali'nin bugünkü bölümü Kahramanmaraş Valiliği önünde Moldova, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı.

Çeşitli gösterilerin sergilendiği festivalde, erkekler ve kadınlar kategorisinde en hızlı dondurma yeme yarışması da yapıldı.

Alana kurulan standlarda vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtılırken Ahir Dağı'ndan katırlarla getirilen karlarla Osmanlı döneminde saraylarda tüketilen "karsambaç" adı verilen dondurma yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı tarafından dondurmanın yapılışı da vatandaşlara anlatıldı.

Müftülük Meydanı'nda devam eden festivalde, şair Dursun Ali Erzincanlı ile Arslanbek Sultanbekov sahneye çıktı.

Şair Erzincanlı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için yazdığı "Otuz kuş" isimli şiirini seslendirmesi duygusal anlar yaşattı.

Sultanbekov'un "Dombra" şarkısını seslendirmesiyle meydandaki hüzün coşkuya dönüştü.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları arasında şarkılarını seslendiren Sultanbekov, Türkiye'nin daha güçlü olması için dua ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da sahnede Erzincanlı ve Sultanbekov'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.