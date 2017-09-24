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Kayseri'de iş yeri yangını

24 Eylül 2017 Pazar, 10:13
Kayseri'de iş yeri yangını

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Çorakçılar Mahallesi Kartopu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binadakileri tahliye etti.

Binayı saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İkinci el eşya satışının yapıldığı dükkanda 16 gün önce de yangın çıkmıştı.