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AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesince düzenlenen tanıtım programı kapsamında kente gelen 30 ulusal medya temsilcisi, dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'ne ziyarette bulundu.

Kente gelen temsilciler, ilk olarak Ağzıkarahan, Saratlı Yeraltı Şehri, Kapadokya, 11 bin yıl önce yerleşimin başladığı ilk köy olan Aşıklı Höyük'ü ve Hristiyanlar tarafından yaklaşık bin 700 yıl önce ilk yüksek sesli ayinin yapıldığı Selime Katedrali'nin de bulunduğu bölgeyi gezdi.

Daha sonra dünyanın en büyük kanyonlarından Ihlara Vadisi'ne gelen temsilciler, Melendiz Çayı'nın hayat verdiği vadinin tabanına 382 basamaktan oluşan merdivenle inerek, çayın iki yanındaki yürüyüş yollarında gezinme ve burada bulunan onlarca kaya oyma mekanı görme imkanı buldu.

Güzelyurt ilçesindeki Yüksek Kilise, Manastır Vadisi, Hasan Dağı ile 3,11 derecelik eğiminden dolayı dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Anadolu Selçuklu eseri Eğri Minare'yi ve cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu'nun un ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan Azmi Milli Un Fabrikası'nı da gezen temsilciler, tarihi yerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

- "3 milyon turist sayısına ulaşmayı hedefliyoruz"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde kalkınma hareketi başlattıklarını, yerli ve yabancı yatırımcıların ilde turizm yatırımları yapabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarını hazırladıklarını söyledi.

Yatırımcıların otel ve diğer tesisler için gerekli arsa ve teşviklerinin hazır olduğunu belirten Yazgı, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehrimizi daha iyi tanıtabilmek adına ülkemizin en önemli basın kuruluşlarının temsilcilerini ilimizde ağırladık. Aksaray'ın tanınırlığını, turizm anlamında hangi potansiyele sahip olduğunu ulusal basın mensupları aracılığıyla tanıtmak istedik. Amacımız, şehrimizi tanıtarak gelen turist sayısını daha da arttırmak. Buraya yılda 1 milyona yakın turist geliyor. Bunun yarım milyonuna yakını Ihlara Vadisi ve Sultanhanı Kervansarayı'na gidiyor. İlimizde gezilebilecek birçok yer var. Bu şekilde ilimizi tanıtarak 3 milyon turist sayısına ulaşmayı hedefliyoruz."

CNN Türk temsilcisi Ayşe Çakar, gezi için İstanbul'dan geldiğini ve etkinlik ile Aksaray'ın birçok yerini tanıma fırsatı yakaladığını dile getirdi.

Gezi kapsamında gidilen yerleri daha önce görmediğini anlatan Çakar, "Burada görülmeye değer birçok yer var. Özellikle Ihlara Vadisi'ni çok beğendik. Çok keyif aldık. Beldelerde de çok güzel yerler var. Herkesin buraya gelerek doğal güzellikleri yaşamasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi temsilcisi Engin Tunç da tarih ve doğa güzelliklerinin bir arada bulunduğu Aksaray'a ilk kez geldiğini aktararak, "Daha önce bu kadar güzelliklerin olduğundan haberdar değildim. Tanıtım noktasında biraz geride kalınması açıkçası beni biraz üzdü. Çünkü tanıtılması gereken o kadar güzel zenginlik var ki burada. Umarım yapılacak farklı etkinliklerle şehir hak ettiği turist hedefine ulaşır." sözlerine yer verdi.