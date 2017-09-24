Hakkari'de köylerin çehresi değişiyor

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmalarla köylerin çehresi değişiyor.

Alt ve üst yapı sorununu büyük ölçüde bitirecek projelerin hayata geçirildiği ilçede, KÖYDES çerçevesinde bu yıl yaklaşık 9 milyon lira harcanarak 5 köy yoluna 20 kilometre sıcak asfalt döküldü, 5 farklı köy yolunda da 22 kilometre sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı.

Köylerin yeni görünüme kavuşmasını sağlayan çalışmalar kapsamında 3 köye kanalizasyon hattı döşendi, 15 köyde içme suyu için yeni tesis, 3 köyde stabilize yol çalışması ve üç köprü, bazı köylerde de sulama kanalı ile çevre düzenlemesi yapıldı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksekova'nın değişim, dönüşüm sürecine girdiğini ve alt ile üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini aktardı.

Kaşıkçı, çalışmaların sadece ilçe merkeziyle sınırlı kalmadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Artık Yüksekova ilçe merkezinde yaşayan 70 bin nüfusa değil, 120 bin nüfuslu Yüksekova'nın tüm köşelerine hizmet götürmeyle ilgili son sürat devam ediyoruz. Bu yıl KÖYDES çalışmalarımızda tüm köylerde yapılan yollarda ağırlıklı olarak BSK dediğimiz sıcak asfalt kaplama çalışması başlattık, bundan sonra bu çalışmalar artarak devam edecek. İnsanımız şehir merkezinde hangi konforda yaşıyorsa köydeki insanımızda aynı konfora kavuşacak ve yaşayacak."

Çalışmaların sadece yollarla ilgili olmadığını ve vatandaşların evinde 24 saat su akacağını söyleyen Kaşıkçı, yolların dört dörtlük olacağını, köy içi düzenlemelerle ilgili çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"Hem köy içi düzenlemeleri hem sıcak asfalt ve kanalizasyon çalışmaları yaptık. Bizim derdimiz insanımıza en iyi hizmettir, insanımızı en rahat konforda yaşatmak istiyoruz. Onun için hem ilçe merkezi hem köylere yönelik çalışmalarımızda en ideal en konforlu olanı yapmak istiyoruz ve bunu da başarıyoruz. Artık bir hayalle değil gerçekle yaşıyoruz. Sıcak asfalt 5 yıl önce köy yollarında hayaldi artık gerçeğine kavuştu."

Köylere yönelik çalışmalarda 9 milyon lira harcandığını bildiren Kaşıkçı, bu bütçenin önümüzdeki yıl daha da artacağını, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların talimatının bu yönde olduğunu ve bunun için kaynak yaratıldığını ifade etti.

Köprücük köyünde yaşayan Hacer Çelik ise köylerine yapılan köprüden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.