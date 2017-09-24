18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

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KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenecek "18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamındaki fotoğraf ve belgesel film yarışmalarına başvurular tamamlandı.

Festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına 655 kişi, 2 bin 392 eser için başvuruda bulundu. Belgesel film yarışmasına ise 80 eser katıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmalara ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Her geçen yıl yarışmalara katılımın arttığını ifade eden Ürkmezer, "Festivalin önemli ayaklarından birisi de düzenlemiş olduğumuz fotoğraf ve belgesel film yarışmaları. Yarışmalara dünyanın birçok yerinden yarışmacı katılıyor. Bu da Safranbolu'nun tanınırlığı açısından çok önemli. Jüri üyelerimiz değerlendirmelerini yapıyor. Sonuçlar festivalde açıklanarak, dereceye girenlere ödüllerini vereceğiz." diye konuştu.

Safranbolu'nun tanıtımı için birçok çalışma yaptıklarını aktaran Ürkmezer, şöyle devam etti:

"Festival bunlardan en önemlisi. Düzenlediğimiz bu festival, başta şehrin tanıtımı, şehrin kültürel anlamda korunması, olduğu gibi gelecek kuşaklara aktarılması bakımında da çok önemli. İnşallah uzun yıllar bu festival devam edecek ve Safranbolu'ya büyük katkılar sunmayı sürdürecek."



