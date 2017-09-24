Asırlık dönüş başladı

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KARS (AA) - Türkiye'de hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta hayvan besicileri, küçükbaş hayvan sürülerini yaylalardan köylere indirmeye başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ve köylerde küçükbaş hayvan besiciliği yapanların yaz aylarında başlayan yayla mesaisi sonbaharın gelmesiyle son buldu.

Koyunlarını daha iyi beslemek için yazın 2 bin 500 ila 2 bin 800 rakım arasındaki Soğanlı, Divik ve Çatak yaylalarına gidip 3 ay süreyle hayvanlarını besleyen besiciler, yaylaları terk etmeye başladı.

Besiciler, uzun süren yolculuğun ardından küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerindeki ahırlara getiriyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylalarda beslenen küçükbaş hayvanların kış mevsimi öncesinde ahırlarında yemle beslenmesi amacıyla sahiplerince yaylalardan indirilmeye başladığını söyledi.

Gök, yayla ve meraların zengin bitki örtüsüyle beslenen koyun, kuzu ve keçilerin bundan sonra ahırlarda ot, saman ve yemle besleneceğini belirtti.

İlçenin Acısu mevkisinden çobanlar eşliğinde indirilen küçükbaş hayvan sürüleri, tozlu yollarda güzel görüntüler oluşturdu.

Orta Asya'dan günümüze uzanan ve "konar göçer" bir yaşam tarzının sonucu olarak ortaya çıkan yazın koyunlar ile alçak rakımlı kesimlerden yaylalara, sonbaharda da yaylalardan alçak rakımlı kesimlere olan göç etme geleneği Anadolu'da asırlardır yaşatılıyor.



