Dürdane teyze "el emeği ürünleri"yle turizmin hizmetinde

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yaşayan Dürdane Özmel, halk eğitim kursunda öğrenip yaptığı yöreye özgü el işçiliği ürünlerle, hem geçimini sağlıyor hem de ilçe turizminin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Özmel (64), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursta öğrendikleriyle hayata adeta yeniden başladığını söyledi.

Ailevi nedenlerle 10 yıl önce çok büyük psikolojik sorunlar yaşadığını aktaran Özmel, komşununun yönlendirmesiyle halk eğitim kursuna yapılan çalışmaları izlemek için gittiğini anlatarak, "Orada oturdum, yapılanları izledim. O sırada eğitim veren hoca bana bir şeyler çizdirdi. Ben de onlar gibi yapmaya başlayınca, halk eğitim merkezine gelmem için teklifte bulundu. Bu şekilde kursa düzenli olarak gitmeye başladım." diye konuştu.

- "Kimseye muhtaç olmadan geçimimi sağlıyorum"

Özmel, kursta öğrendikleriyle bir iş yeri açarak geçimini sağlamaya karar verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kurslardan aldığım eğitimlerle yaptığım ürünleri hem satmak hem de Güzelyurt'u tanıtmak için bu dükkanı açtım. Yaptıklarımı dükkanımda değerlendiriyorum. Bu yaşımda olmama rağmen bıkmadım çünkü işimi çok seviyorum. Kimseye muhtaç olmadan geçimimi sağlıyorum. Gelen turistlerle buraları tanıtmak için yakından ilgileniyorum, yol gösteriyorum. İlçemi tanıtmak için her şeyi yapmaya hazırım."

- "Tavsiye üzerine Dürdane teyzenin yanına geldik"

Ziyaretçilerden Erdi Ulukaya da Kapadokya'nın başlangıcı olarak kabul edilen Güzelyurt'u gezmek için geldiklerini dile getirerek, "İlçede hediyelik eşya alabileceğimiz yer aradık fakat bulamadık. Tavsiye üzerine Dürdane teyzenin yanına geldik. Burada yaptığı çok güzel çiniler var, onları aldık. Kendi başına böyle güzel ürünler yaptığı için kendisini tebrik ediyorum." dedi.