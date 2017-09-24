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MANİSA (AA) - Manisa'da tarihi MÖ 8. yüzyıla dayanan ve son dönemde bulunan eserlerle adını duyuran Aigai Antik Kenti'ne ziyaretçi ilgisi artıyor.

Yunusemre ilçesinin Köseler Mahallesi sınırlarında yer alan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin, yaptığı açıklamada, kazıların başladığı 2004 yılından 2015 yılına kadar sadece 2 bin kişinin ziyaret ettiği kenti, 2017 yılının 8 aylık döneminde yaklaşık 10 bin kişinin gezdiğini dile getirdi.

Özellikle bu yıl beklemedikleri sayıda ziyaretçi ağırladıklarını anlatan Sezgin, bunda tanıtım faaliyetleri ve Aigai hakkında çıkan haberlerin etkisinin olduğunu bildirdi.

Sezgin, "Yaz döneminde denize yakın antik kentlerin ziyaretçileri fazla olur. Aigai, denize oldukça uzak ama yine de ziyaretçi sayımız çok oldu. Bu sayının bahar aylarında daha da artacağını düşünüyorum" dedi.

Aigai Antik Kenti 2017 kazı çalışmalarına sponsor olan Yunusemre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi, kentin turistik açıdan da değer yaratmasını hedeflediklerini, kazılara destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da kentte bu yıl ortaya çıkarılan antik yol ile tapınak bölgesindeki kalıntıların turistlerde merak uyandırdığını, ziyaretçi sayısının daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

Yunanistan’ın kuzeyinden göç ederek Batı Anadolu’ya yerleşen Aioller tarafından kurulan 12 kentten biri olan Aigai, M.Ö 8. yüzyıldan depremle hasar gördüğü M.S 17 yılına kadar önemli bir ticari merkez oldu.

Kazılarda surlar içindeki üç katlı agora, meclis binası, teras duvarlı stadyum, tiyatro ve Demeter Tapınağı gibi kalıntılar bulundu.



