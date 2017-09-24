Nikah şekeri yerine çam fidanı dağıttılar

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde dünyaevine giren çift, düğünlerine katılan davetlilere nikah şekeri yerine 500 çam fidanı dağıttı.

Karapınar Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle evlenen Ali Sezer ve Zeliha İşleker çifti, erozyonla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla nikah memuru ve davetlilere çam fidanı hediye etti.

Fehmi Sezer Parkı'na giderek isimlerinin yazılı olduğu fidanı toprakla buluşturan çift, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın daha yeşil hale gelmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Davetlilere dağıttıkları fidanların kalıcı hatıra olacağını belirten Ali Sezer, şöyle konuştu:

"Karapınar, yıllarca erozyonla mücadele edilen bir yer. Tek bir ağacın bile büyük önemi var. Bizler de bölge insanı olarak düğünümüzde farklılık yaparak erozyonla mücadelede yer almak istedik. Nikah öncesi şeker yerine başka bir şey dağıtılması için aramızda konuşmalar yapmıştık. Sonuç olarak fidan dağıtmanın nikah şekerinden daha yararlı olacağı kararını verdik.

Misafirlerimize yaklaşık 500 çam fidanı dağıttık. Herkes istediği yere çok rahat bir şekilde dikebilir. Diktikten sonra biz de onlara gittiğimizde hatıramızı görebileceğiz. Bu, bizi daha çok mutlu edecek."

Bunun evlenecek çiftlere örnek olmasını dileyen Sezer, "En azından şeker dağıtıp bir an evvel tüketileceğine ağaç dağıtıp bir ömür boyu beslenip geri dönüşümü olsun istedik. Şekerden daha kalıcı, ömür boyu hatırlanacak bir şey. Hem biz memnun kaldık hem de davetliler. Çevremizin ve Karapınar’ın ağaca ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

