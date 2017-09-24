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Tarihi eser aramak için 30 metrelik kuyu kazdılar

24 Eylül 2017 Pazar, 12:35

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir höyükte izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, tarihi eser aramak için höyükte 30 metre derinliğinde kuyu açtıkları belirlendi.

Yalangoz Mahallesi yakınlarında bir höyükte izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen C.T.G. (31), S.D. (31) ve Y.A'yı (31) gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, bölgedeki el arabası, jeneratör ve kazı işinde kullanılan çeşitli malzemelere el koydu.

Olay yerindeki incelemede, zanlıların, höyüğe 30 metre derinliğinde kuyu kazdıkları, iniş için kuyu girişine elle çalışan makara sistemi kurdukları ve çıkan toprağı da kovalarla dışarı taşıdıkları belirlendi.

Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili bir şüphelinin arandığı öğrenildi.

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