Amasya'da muhtarın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dereköy Köyü Muhtarı Fahri Uçar'ın cenazesi toprağa verildi.
Evinin yakınlarında dün silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Uçar'ın (54) cenazesi, Dereköy'deki evinin önüne getirilerek helallik alındı.
Uçar'ın cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.
Cenazeye, Uçar'ın ailesi, yakınları, İl Genel Meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
Jandarmaya teslim olan zanlı A.Y, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.